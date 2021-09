LIVE Coronavirus Italia: 6.503 nuovi casi e 69 decessi

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

LIVE CORONAVIRUS ITALIA LAZIO AGOSTO 2021 – Tutti gli aggiornamenti del diffondersi della pandemia di Coronavirus in Italia e nel mondo con le dichiarazioni e i fatti più importanti.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 1 settembre

Ore 18:00 il Bollettino della Protezione Civile

Sono 6.503 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 5.498. Sale così ad almeno 4.546.487 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 69* (ieri sono stati 75), per un totale di 129.290 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.280.619 e 7.774 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 8.885). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 136.578, pari a -1.347 rispetto a ieri (-3.468 il giorno prima).

Ore 17.30: il Bollettino della Regione Lazio