Di Canio: "Lazio e Roma vicine in classifica, ma qualità diversa"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DI CANIO LAZIO ROMA - Paolo Di Canio è tornato a parlare di Lazio. Lo ha fatto nel salotto televisivo di Sky Sport, dove assieme ai colleghi ha analizzato l'inizio difficile delle romane. La squadra di Maurizio Sarri ha totalizzato solo quattro punti. Poco meglio ha fatto la Roma, che con il pareggio sul campo del Torino è salita a quota cinque.

Lazio e Roma, inizio difficile: parla Di Canio

"La Roma prova a fare qualcosa in più, si vedono delle soluzioni diverse, sono arrivati dei giocatori diversi e in campo si vede. La Lazio, invece, in questo momento è lontana parente di quella dell'anno scorso. Sono vicine in classifica ma in questo momento la qualità è nettamente diversa".

RIMANI AGGIORNATO SULLA LAZIO CON NOTIZIE DIRETTAMENTE SUL TUO SMARTPHONE: CLICCA QUI