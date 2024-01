Felipe Anderson: "Siamo abituati al derby. Sarà sfida difficile e delicata"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FELIPE ANDERSON LAZIO ROMA - Non solo Luca Pellegrini. Anche Felipe Anderson ha parlato alla vigilia del derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma. Ecco, qui di seguito, le sue parole rilasciate alla radio ufficiale biancoceleste.

Coppa Italia, è derby tra Lazio e Roma: parla Felipe Anderson

"Il derby è sempre una partita sentita fin dai giorni prima, sapevamo che c'era questa possibilità. A ogni calciatore piace giocare questa sfida, piena di nervosismo e tensione. Noi siamo abituati a giocarla. Sarà difficile, delicata. Noi dovremmo giocare con il cuore e provarla a vincere. Queste gare si decidono nei dettagli, sono molto studiate. Sappiamo quello che ci chiede il mister, quello che dobbiamo fare".

La stracittadina più importante

"La prima è indimenticabile, ma quella vinta 1-0 l'anno scorso, in cui ho segnato, sarà sempre speciale per me".