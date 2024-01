Roma, Kristensen: "Non ho paura di nessuno, ma rispetto la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

KRISTENSEN LAZIO ROMA - Rasmus Kristensen, terzino della Roma, ha parlato alla vigilia del derby con la Lazio. Intervistato da Sport Mediaset, il calciatore giallorosso ha sottolineato l'importanza della Coppa Italia.

Verso Lazio - Roma: parla Kristensen

"Non ho paura di nessuno, ma rispetto la qualità della Lazio. Se temessi qualcuno non potrei giocare. In generale dobbiamo mettere in mostra la nostra qualità per vincere la partita".