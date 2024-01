Fiore: "Sarri prima di inserire il talento ci lavora sul piano tattico"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FIORE LAZIO INTERVISTA - Stefano Fiore, ex calciatore della Lazio, ha commentato il momento che vissuto dal club biancoceleste in un'intervista.

Fiore: "La Lazio non sta giocando bene, ma bisogna valutare il materiale umano"

Stefano Fiore ha dichiarato a TvPlay: "La Lazio non sta giocando bene ma bisogna valutare con che tipo di materiale umano sta lavorando. Nessuno dei giocatori chiave sta rendendo secondo le proprie possibilità. A Firenze e Bologna tutti i giocatori stanno rendendo al massimo ed è anche per questo che viola e rossoblù si trovano così in alto in classifica".

Su Sarri

"Sarri è un allenatore che prima di inserire il talento all’interno di una squadra cerca di lavorarci sul piano tattico"