Inter, Dzeko: “Ho parlato e scherzato con Inzaghi, non vedo l’ora di iniziare”

INTER EDIN DZEKO – Debutto migliore non poteva esserci per Edin Dzeko. L’ex Roma, ora giocatore dell’Inter è subito andato in gol contro la Dinamo Kiev in amichevole. Schierato al centro dell’attacco con la 9 di Lukaku, il bosniaco a fine partita, vinta dai nerazzurri per 3-0, ha parlato così del suo nuovo allenatore, Simone Inzaghi.

Edin Dzeko su Simone Inzaghi

“Ho parlato con il mister, abbiamo scherzato insieme. Mi ha detto: ‘Finalmente non giochiamo più contro!’. Ci siamo sfidati tante volte, sono contento di lavorare con lui perché ha dimostrato con la Lazio di saper fare cose importanti. Non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti”.