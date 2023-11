Barraco: "Risultato che fa piacere, ora pensiamo al Milan"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PRIMAVERA BARRACO LAZIO TORINO - Al termine di Lazio-Torino del campionato Primavera ha parlato Dario Barraco, vice allenatore dei biancocelesti e secondo di Sanderra.

Barraco: "I ragazzi hanno la mentalità vincente del sacrificio"

Dario Barraco, vice allenatore biancoceleste e secondo di Sanderra, ha commentato il così la vittoria nel post partita: "Pensiamo al Milan in campionato e alla Juventus in Coppa Italia. Inutile guardare dove arriveremo ma dove dobbiamo arrivare la prossima partita. Il mister sa tanto di calcio, non si sbilancia e ha ragione".

Sui miglioramenti della fase difensiva

"Chiediamo la fase offensiva e difensiva. Se vuoi vincere devi farle entrambe. Le abbiamo fatte discretamente oggi".

Sugli ultimi risultati sorprendenti

"La classifica non conta nulla. Conta solo quella finale. I ragazzi hanno una mentalità vincente del sacrificio, come se fossimo in finale della Coppa del Mondo. E' un segno importante. Il risultato fa piacere, ma la soddisfazione più grande è lottare su ogni pallone".