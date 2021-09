Argentina – Brasile, regna il caos: partita sospesa per covid

- Advertisement -

BRASILE ARGENTINA COVID – Gioco sospeso a San Paolo. Lo storico derby sudamericano tra Brasile e Argentina è stato sospeso dopo solo dieci minuti.

Le autorità sospendono la gara

Dopo un accenno di rissa tra due giocatori sono entrate in campo delle autorità brasiliane che hanno ordinato l’immediato stop della partita. La ragione di questa decisione va ricercata nella scelta del ct argentino Lionel Scaloni che, secondo le autorità sanitarie avrebbe messo in campo tre giocatori a cui era stata ordinata la quarantena. Si tratta di Lo Celso, Emiliano Martinez e Romero, tutti normalmente in campo. A rischiare grosso è il Brasile, il quale avrebbe violato le norme della Comenbol sulle “bolle sportive”. Continua il dialogo tra i commissari tecnici.

