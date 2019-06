Lazio primavera, Bonacina o Siviglia: una panchina per due

LAZIO PRIMAVERA – Lazio primavera: continuare con Bonacina o cambiare allenatore e iniziare una nuova avventura con Sebastiano Siviglia? L’ex difensore infatti ha già allenato i biancocelesti ma soltanto i Giovanissimi Regionali e i Giovanissimi Nazionali. Ora c’è una situazione di stallo da parte del presidente Lotito che potrebbe confermare quanto di buono fatto da Bonacina in carica da febbraio 2018: non riuscì ed evitare la retrocessione ma un anno dopo è tornato subito in Primavera 1 battendo proprio il Lecce di Siviglia nella semifinale playoff.

BONACINA O SIVIGLIA – Il ds Tare ed il presidente Lotito, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, stanno prendendo tempo prima di decidere il futuro. L’attuale tecnico bergamasco ha un contratto in scadenza a breve, come Sebastiano che però avrebbe già ricevuto delle conferme sul rinnovo da parte del club pugliese. Erano stati sondati altri allenatori per il ruolo nella panchina dei baby biancocelesti: Zauri che però ha ottenuto la promozione col suo Pescara Primavera e quindi resterà in Abruzzo e Baronio che però ha una buona fiducia con la Primavera del Napoli. La sfida per la panchina resta tra l’ex difensore laziale ed il tecnico bergamasco.