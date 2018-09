Roma-Lazio, Manolas: “Nel derby daremo il massimo, noi siamo più forti”. E su Immobile…

ROMA LAZIO INTERVISTA MANOLAS – Aveva accusato un dolore muscolare nell’ultima partita disputata dalla Roma contro il Frosinone ma Kostas Manolas sembra averlo smaltito del tutto. Il difensore greco, che rientra nella lista dei convocati per il derby di domani, (fischio d’inizio alle ore 15:00) ha rilasciato un’intervista ad ‘AS Roma Match Program’ nella quale ha parlato del momento giallorosso e della sfida alla Lazio. Queste le sue dichiarazioni.

MOMENTO ROMA – “È importantissimo essere tornati alla vittoria perché eravamo in un momento delicato. È stato importante vincere e vincere bene. Abbiamo fatto bene e sono convinto che continueremo così”.

INIZIO STAGIONE – “Sicuramente non abbiamo iniziato bene in campionato, ma nelle singole gare contro Atalanta o Milan, una reazione della squadra si è vista. Con il Chievo vincevamo 2-0 alla fine del primo tempo e abbiamo avuto un calo mentale nel secondo tempo perché pensavamo di averla vinta. Con il Bologna non è andata bene, però abbiamo fatto 26 tiri e loro 6. È un momento in cui non gira neanche bene, possiamo e dobbiamo fare meglio perché siamo la Roma”.

DERBY – “Tutte le partite sono importanti. Al derby devi entrare con cattiveria e dare tutto in campo perché sappiamo quanto sia importante per i tifosi. Sabato chiunque scenderà in campo sono convinto che darà il massimo per far vincere la Roma. Loro sono compatti, stanno dietro e sono pronti a ripartire. Ma sappiamo come giocano e sono convinto che possiamo affrontarli e poi siamo più forti della Lazio”.

IMMOBILE – “È un giocatore forte… ma dobbiamo pensare a noi e dare tutto per maglia e tifosi!”.

OBIETTIVI STAGIONALI – “Per me possiamo vincerle tutte e tre. Siamo più forti degli avversari e dobbiamo dare il massimo perché sono tre tappe importanti per il prosieguo della stagione”.