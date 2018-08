UFFICIALE. Ivan Vargic ricomincia da Cipro, il giovane Marchesi in prestito alla Pro Piacenza

CALCIOMERCATO CESSIONI LAZIO VARGIC MARCHESI – Continua l’operazione di snellimento della rosa da parte della dirigenza biancoceleste. Dopo la cessione in prestito del portiere Adamonis alla Casertana, nella serata di oggi sono state ufficializzate altre due operazioni.

VARGIC E MARCHESI – Il portiere croato Ivan Vargic è stato ceduto in prestito all’ Anorthōsī Ammochōstou, club cipriota che nel recente passato ha sfiorato anche la qualificazione ai gironi di Europa League. Il 31enne proverà così a riscattare le due stagioni deludenti vissute alla Lazio nelle quali è riuscito a collezionare appena 3 presenze. Sempre con una nota ufficiale, la società capitolina ha reso pubblica la cessione, in prestito, di Federico Marchesi alla Pro Piacenza 1919 srl. Il giovane centrocampista, prelevato lo scorso anno dalla Primavera del Milan, proverà a farsi le ossa in Emilia dove potrebbe ritrovarsi compagno di squadra dell’ex capitano biancoceleste Cristian Ledesma.

M.B.