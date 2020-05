Tempo di lettura: < 1 minuto

AIC SERIE A CALCIO – Il mondo del calcio vive giorni difficili. La politica, nelle prossime ore, inizierà a dare risposte sulla fattibilità della ripresa dei campionati. L’AIC ha espresso parere positivo a riguardo, ma all’interno dell’associazione c’è chi non nasconde paure e pensieri.

AIC, tre paure da battere per la ripresa

Come riporta il Corriere dello Sport, alcuni calciatori stanno esternando perplessità sulla ripresa. Tra i più preoccupati ci sono i giocatori di squadre del Nord Italia, che hanno posto tre questioni da risolvere prima di vedere il pallone tornare a rotolare. La prima riguarda la necessità di un ritiro prolungato per alzare i livelli di sicurezza. Dopo aver già vissuto due mesi di quarantena, una nuova clausura potrebbe essere pesante da sostenere. L’altro tema riguarda gli spostamenti e la ripetitività dei tamponi nel giro di pochi giorni. Un ultimo dubbio è poi legato alle conseguenze in caso di nuova positività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.