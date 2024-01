Aldair: "Il derby è sempre una partita a parte ma spero..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

ALDAIR LAZIO ROMA COPPA ITALIA - Manca sempre meno al derby della Capitale in programma mercoledì 10 gennaio alle ore 18:00. Le due squadre si contendono l'accesso alla semifinale di Coppa Italia. Alla presentazione del nuovo album Panini per la stagione 2023-24, l'ex giocatore della Roma esprime il suo pensiero sulla sfida.

Le parole di Aldair sul derby

"E' sempre una partita a parte. Sono due squadre in un momento un po' così, può succedere di tutto ma per la Roma sarebbe bello andare avanti vincendo questa partita", queste le sue parole a margine della presentazione del nuovo album Panini per la stagione 2023-2024.