Tempo di lettura: < 1 minuto

ATALANTA ILICIC COPPA ITALIA – Un 2019 fantastico per l’Atalanta. Un anno macchiato da una sola sconfitta, quella in finale di Coppa Italia contro la Lazio. Ne ha parlato Josip Ilicic a Bergamo TV.

Le parole di Ilicic

“Vorresti rigiocare la finale di Coppa Italia? No no, già ne ho perse tre, poi succede che perdo anche la quarta (ride, ndr)”. Anche Gasperini si è detto rammaricato per aver peso contro la Lazio: “Il nostro 2019 è stato fantastico. Nel girone di ritorno la squadra sentiva il traguardo, siamo andati oltre ogni immaginazione. Anche se c’è stato qualche momento di delusione come la finale di Coppa Italia”.