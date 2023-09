Balotelli su Provedel: "Il momento da puro attaccante"

Tempo di lettura: < 1 minuto

BALOTELLI LAZIO PROVEDEL - Mario Balotelli, ex calciatore della Serie A e attualmente attaccante all'Adana Demirspor, si è soffermato durante la sua intervista per Tvplay, sul gol di Provedel in Champions League contro l'Atletico Madrid che ha entusiasmati tutti. Ecco le sue parole

Le parole dell'attaccante

“La particolarità del gol di Provedel è il momento, da puro attaccante. La difesa dormiva? Ma chi se l’aspetta quel movimento del portiere? Sembrava Hernan Crespo".