BOLOGNA LAZIO PROBABILI FORMAZIONI – Dopo la vittoria in rimonta di giovedì contro il Rennes in Europa League, per la Lazio è tempo di tornare in campo: domenica, alle 15.00, al Bologna c’è una gara da vincere per conquistare i tre punti e smuovere la classifica.

Come ci arriva il Bologna

Il Bologna dovrà fare a meno dello squalificato Soriano e dell’infortunato Dijks. Al posto del centrocampista italiano potrebbe trovare spazio Svanberg – come ammesso dal vice di Mihajlovic in conferenza stampa – mentre sembra confermato Krejci in sostituzione all’olandese. Davanti a Skorupski rientra Danilo. In attacco potrebbero esserci delle sorprese, e insieme ad Orsolini e Sansone potrebbe avere una chance Destro dal 1′

Come ci arriva la Lazio

Torna la formazione migliore in casa Lazio, con Inzaghi pronto a schierare i ‘fantastici 4’ fin dall’inizio. In difesa spazio a Luiz Felipe, Acerbi e Radu; sulle fasce Marusic (in pole su Lazzari) e Lulic, completano il centrocampo Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. In attacco spazio alla coppia Correa–Immobile.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Medel, Orsolini, Dzemaili, Sansone; Destro

A disposizione: Da Costa, Paz, Bani, Corbo, Mbaye, Svanberg, Schouten, Skov Olsen, Palacio, Santander.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Vavro, Lazzari, Lukaku, Jony, Cataldi, Parolo, Berisha, Adekanye, Caicedo.

ARBITRO: Orsato (sez. Schio)

ASSISTENTI: Fiorito e Vecchi

IV UOMO: Volpi

VAR: Piccinini

AVAR: Manganelli