LAZIO CAICEDO GOL – Tra i grandi protagonisti della straripante vittoria contro la Juventus, tra le fila della Lazio c’è anche Felipe Caicedo. L’attaccante biancoceleste, come ormai gli capita spesso, è entrato nella ripresa e ha bucato la porta della squadra che si ritrovava di fronte. Il Panterone entra e graffia; è questa la legge che ha istituito l’ecuadoriano. E, come riporta il Corriere dello Sport, l’ex Espanyol lo fa anche in pochi tocchi.

Caicedo spietato in zona gol

Sette, infatti, è la media di palloni giocati da Caicedo nelle ultime due partite giocate in cui è andato a segno consecutivamente: il gol decisivo del 2-1 contro il Sassuolo e quello del 3-1 che ha chiuso il big match dell’Olimpico di sabato scorso. Dieci sono stati i tocchi totali contro i neroverdi, addirittura solo quattro contro la Juventus ma abbastanza per trovare sempre la via del gol. Pochi palloni giocati per il massimo risultato e la fiducia di Simone Inzaghi che non gli è mai mancata.