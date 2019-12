Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO RISULTATI – Se il buongiorno si vede dal mattino, questa volta non è il caso della Lazio. I biancocelesti, che adesso volano in campionato e puntano anche obiettivi più importanti, non avevano cominciato al meglio questa stagione. Appena 7 punti nelle prime cinque giornate di Serie A. Tanti rimpianti, occasioni perse per chiudere le partite e le prime critiche che cominciavano a cadere su Simone Inzaghi. Poi l’allenatore biancoceleste ha aggiustato il tiro mettendo in fila un ruolino di marcia da record. Il tutto partito dalla partita contro l’Atalanta. La Lazio era sotto 0-3, all’intervallo era stata sommersa dai fischi dei tifosi prima di rientrare in campo e chiudere il match sul 3-3. E da quel momento in poi il cammino è stato netto.

Lazio, ruolino da record per Inzaghi

Una scalata che è quasi da record. Come riporta il Corriere dello Sport, sono 7 le vittorie consecutive fino a questo momento della Lazio di Simone Inzaghi. Una in meno rispetto a Pioli nel 2014-2015 e Delio Rossi. Se andiamo più in là nel tempo, invece, sono state 9 le vittorie consecutive di Eriksson nella stagione 98-99. Inoltre, non era mai capitato che la squadra biancoceleste conquistasse sette vittorie consecutive nel girone di andata.