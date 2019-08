CAICEDO RINNOVO – Il futuro di Felipe Caicedo con la maglia della Lazio è ancora in bilico. Come riporta il Corriere dello Sport manca ancora l’intesa tra le due parti per il rinnovo. I biancocelesti non si spingeranno oltre i 2 milioni l’anno. Nei prossimi giorni proseguiranno i contatti tra i capitolini e l’entourage del calciatore. Nel caso di rottura il club di Lotito valuta l’ecuadoriano circa 10 milioni. Una valutazione ritenuta eccessiva dai club interessati, considerato il contratto in scadenza nel 2020.