Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO DENIS VAVRO – Dopo aver concluso l’anno con una sconfitta, la Lazio deve fare i conti con il mercato prima di pensare al ritorno in campo. Tra i giocatori in uscita troviamo Denis Vavro che, dal suo arrivo nella Capitale, non ha mai convinto Inzaghi.

Calciomercato Lazio: Vavro in uscita

La società, così come nella chiusura de mercato estivo, prima di pensare a giocatori in entrata, cercherà di piazzare gli esuberi. Tra questi c’è Denis Vavro. Lo slovacco, fuori dalla lista della Champions League e della Serie A, non è stato preso in considerazione dal tecnico biancoceleste. Le ipotesi sono due: un prestito con diritto di riscatto, per cercare di far trovare nuovamente minuti al centrale, oppure la cessione a titolo definitivo. Al momento ci sono stati sondaggi da parte di club tedeschi, inglesi e francesi. Anche il Bologna si è fatto avanti. Quel che è certo è che Lotito dovrà accettare offerte nettamente più basse rispetto a quella investita (10,5 milioni di euro) a causa della sua inattività nell’ultimo anno e mezzo.

