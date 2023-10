Immobile: "Critiche? non ce l'avevo con Sarri..."

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO IMMOBILE CONFERENZA STAMPA - La Lazio scenderà in campo domani contro il Celtic per il secondo match della fase a gironi della Champions League. Alla vigilia del match in conferenza stampa ha parlato il capitano Ciro Immobile. Ecco le sue parole.

Le parole di Ciro Immobile in conferenza stampa

Come stai?

"Sto bene, nel senso che mi aspettavo un'inizio diverso ma so come vedo lavorare i miei compagni e l'atmosfera che c'è. Resto tranquillo, i risultati presti arriveranno, sono convinto"

Sule ultime critiche

"Per ciò che è uscito ci sono rimasti peggio mio fratello e mia moglie, sono sentimentali e ci tengono tanto a ciò che ho fatto questi anni. Hanno avuto una reazione interpretata male, come fosse per il mister. Non era rivolto nemmeno ai veri tifosi della Lazio"

Sul gioco

"Credo che sia il nostro modo di giocare e stiamo mancando come squadra, non nei singoli. L'anno scorso la fase difensiva era il nostro punto di forza, dobbiamo metterlo apposto"

"Mi fido dei miei compagni, di ciò che dimostrano. So quello che possiamo dare. Il Celtic è forte, l'abbiamo studiata, sanno giocare a calcio, sono molto tecnici e dinamici anche nei singoli. Sarà una partita difficile ma siamo in Champions. Di gol ne ho fatti tanti, ho passato tanti momento senza, ma ne sono uscito fuori grazie alla squadra".

Sul match di domani

"Se parliamo di svolta, può essere la partita giusta, ma ci aspettavamo un inizio diverso. Con il Genoa avremmo meritato di più, con una scia di risultati negativi che ci siamo portati dietro da Lecce. Serve una scossa per ritrovarci, ma non per l'ambiente. Abbiamo le carte in regola per tornare e questa è la cosa che ci fa arrabbiare di più"

L'ultima partita contro il Celtic

"All'andata ero in panchina, ho potuto vedere l'atmosfera, ti rendi contro di più cose. Le cose sono cambiate sia per noi che per il Celtic. So bene qual è l'atmosfera che ci aspetta domani affrontando il Celtic, l'ho detto ai miei compagni"

Il Ciro di oggi

"Io ancora sono in alto fisicamente e mentalmente. Non scende la parabola, solo i gol ora sono scesi. Vedrete che so sempre al livello della Scarpa D'Oro"

Su Castellanos

"E' un ragazzo intelligente, si è messo a disposizione della squadra e del mister. L'ho visto da subito che vuole imparare. E' giovane ma ha già fatto bene in altri campionati. Ci darà una mano., lo vedo in allenamento. Anche tutti gli altri ragazzi nuovi"