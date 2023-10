Sarri: "Clima ottimo nel gruppo. Col Celtic partita a sè"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO SARRI CONFERENZA STAMPA - La Lazio scenderà in campo domani contro il Celtic per il secondo match della fase a gironi della Champions League. Alla vigilia del match in conferenza stampa ha parlato mister Sarri. Ecco le sue parole

Le parole di Sarri in conferenza stampa

Sulle parole dopo Milan - Lazio

"Siamo per una partita di Champions e dobbiamo pensare a quella. Mi sembra offensivo parlare di altre cose. Se estrapolano due parole danno il significato che vogliono loro"

Sul Celtic

"Non è una partita fisica, il Celtic è la squadra meno fisica del girone, ha grande dinamismo e intensità. Per impatto non sono devastanti"

La partita del riscatto

"Questa partita è una storia a se. Siamo in Champions e non dobbiamo riscattarci di niente. Veniamo da un pareggio e dobbiamo pensare ad essere competitivi fino alla fine del girone. Le motivazioni vanno cercate dentro questa partita, siamo dento le squadre europee più forti. Possiamo vedere un possibile passaggio del turno, la motivazione deve essere questa"

Sulla squadra

"I risultati non vengono come vorremmo, ma nel gruppo c'è un bel clima e bell'atteggiamento nell'allenamento. Siamo fiduciosi ma anche preoccupati perché non capiamo cosa può esserci successo. Io ho un'idea a non la dico"

Come impattare alla partita

"Noi non siamo una squadra tattica, ma di strategia. In campo se siamo diversi è perché ci hanno messi sotto. Nell'impatto conta di più la personalità che non l'aspetto tattico. Domani è importante impattarla. Anche a Milano abbiamo impattato con personalità, ma ci è mancata dopo. Dovevamo gestire con più personalità e cattiveria, ma la squadra mi era piaciuta nella gestione del primo tempo e come hanno provato a reagire dopo i gol".

Sul Celtic

"Le partite del Celtic, sono pericolosi per intensità, velocità. Dal punto di vista tecnico mi ha sorpreso, ha anche dei valori non indifferenti. Ho visto anche la prima in Champions, in parità numerica contro il Feyenoord meritavano molto di più. Questa è una squadra molto diversa rispetta al suo Leicester che ho affrontato. È un grande allenatore, ha allenato per tre anni il Liverpool... ha una grande carriera e il Celtic può essere la mina vagante del girone".

Sulle scelte di domani

" La squadra di grande intensità come si combatte? Non lo so neanche io, non abbiamo pensato minimamente su chi giocherà domani"