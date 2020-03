Tempo di lettura: < 1 minuto

CHAMPIONS LEAGUE – Anche in Spagna si cominciano ad adottare misure di contenimento per evitare la diffusione del Covid-19. L’indiscrezione che circolava in questi giorni, ora, ha trovato l’ufficialità: Barcellona-Napoli di Champions League, prevista per il 18 marzo, si giocherà regolarmente ma a porte chiuse. I blaugrana hanno reso nota la decisione sui propri canali social.

Il comunicato

“La partita di Champions League in programma per mercoledì 18 marzo, tra Barcellona e Napoli, sarà giocata al Camp Nou a porte chiuse”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.