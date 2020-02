Tempo di lettura: < 1 minuto

Aggiornamento 11.08

Cresce il numero delle persone contagiate e delle vittime. Come riporta l’Ansa, ora tra Lombardia e Veneto ci sono 29 persone contagiate. Due le vittime: ieri notte è deceduto il 78enne del Veneto, questa mattina non ce l’ha fatta una donna della Lombardia.

Aggiornamento 9.32

In Lombardia sono stati riscontrati 16 casi di persone “infettate” dal Coronavirus, ma non solo: ce ne sono anche 3 nel Lazio e 1 in Veneto. Come riporta l’Ansa un 38enne è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Codogno in provincia di Lodi poiché risultato positivo al test del virus. Ieri sera tardi è deceduto anche il primo italiano contagiato nei giorni scorsi, si tratta di Adriano Trevisan, anni 78. Dal mondo del calcio però non sembrano arrivare allarmismi.

La posizione della Figc riguardo il Coronavirus

Secondo quanto riporta l’Ansa, la Figc (in costante contatto con il Ministero della Salute) ritiene che non ci sarebbero elementi per rinviare le partite previste nel fine settimane in Lombardia. Al momento quindi non sarebbero a rischio le gare di Serie A: Brescia-Napoli, Atalanta-Sassuolo ed Inter- Sampdoria.

