LAZIO ROMA CONFRONTO CORSA – La Lazio corre, molto più della Roma. Come riporta il Corriere dello Sport, citando Netco Sports, sono ben cinque biancocelesti che risultano nella top ten del campionato per velocità di punta raggiunta nello scatto.

I numeri

Calcolando lo sprint in accelerazione gli uomini di Inzaghi raggiungono vette di 35-36 km/h. A primo posto c’è Felipe Caicedo, che a Brescia è arrivato fino 36,72 km/h. Pazzesco. Poi Cataldi (2°), Lazzari (6°), Milinkovic (8°) e Correa (9°). Per la Roma c’è solo Florenzi (4° assoluto), che precede tra i giallorossi Mancini, Under, Kluivert e Spinazzola.

