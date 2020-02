Tempo di lettura: < 1 minuto

CUCCHI LAZIO INTERVISTA – Con il primo posto a solo un punto di distanza, per la Lazio è arrivato il momento di pensare in grande. La squadra di Simone Inzaghi in questa stagione ha sorpreso sia gli addetti ai lavori che i non addetti ai lavori, per qualità e quantità di gioco. Le meraviglie dei biancocelesti, spesso, nascono dai piedi di Luis Alberto che quest’anno sta avendo un rendimento da top player di livello internazionale. Proprio del Mago ha parlato Riccardo Cucchi ai microfoni della radio ufficiale della Lazio. Ecco le sue parole.

Luis Alberto top player

“Meraviglioso Luis Alberto. Le sue sono raffinatezze stilistiche non fini a sé stesse, ma utili a mantenere il possesso palla. Straordinario, il punto di forza della Lazio. Ne sono consapevoli i compagni di squadra e ne è consapevole lui. La personalità dello spagnolo è uscita fuori in maniera così prepotente quest’anno. Il segreto è stata la pazienza: la Lazio ha avuto la pazienza di non cedere il giocatore ma tenerlo, e ha fatto lo stesso con l’allenatore e il direttore sportivo. La pazienza è qualcosa che nel nostro calcio hanno in pochi e alla lunga paga”,

I complimenti alla tifoseria

“La curva della Lazio è la più bella d’Italia. A me capita di ricevere i complimenti da parte degli altri tifosi in Italia. Il merito non appartiene a me, lo giro a loro che riescono a realizzare delle cose spettacolari come quella nella partita contro il Verona”.

La lotta Scudetto

“La classifica è bellissima. Sono molto contento che la Lazio sia a un punto da Juventus e Inter, ma soprattutto che Atalanta e Roma siano così distanti. Importantissimo è consacrare il terzo posto e la qualificazione alla Champions”.

