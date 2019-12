Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO UDINESE MARINO – Dopo la sconfitta con la Lazio subita dall’Udinese la scorsa domenica, i giocatori sono stati mandati in ritiro. Infatti, il club non ha gradito la prestazione e l’atteggiamento della squadra nel primo tempo, più che il risultato. Per questo motivo il direttore dell’area tecnica Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, prima del match di Coppa Italia contro il Bologna. Queste le sue parole.

La partita contro la Lazio

“La sconfitta con la Lazio poteva essere messa in preventivo perché abbiamo affrontato una delle squadre col miglior calcio del campionato: abbiamo perso a partire dall’approccio, non siamo andati in ritiro per preparare la Coppa Italia ma soprattutto per analizzare gli errori commessi a Roma.