LAZIO DIABOLIK – Non ha ancora una data ufficiale il funerale di Diabolik, per il quale c’è uno “scontro” tra i familiari che lo vorrebbe in forma pubblica e la Questura di Roma che vorrebbe un funerale in forma privata per evitare problemi. Secondo quanto riporta da L’Espresso, gli Irriducibili sarebbero pronti ad organizzera qualcosa per il loro ex leader: “Tanto er funerale se lo pijamo. Il giorno del Derby stai a vedé che combinamo”. Queste le parole riportate dal quotidiano.