Sarri: "Venire a Empoli è sempre una gioia, serve ritrovare umiltà"

SARRI EMPOLI LAZIO PRE PARTITA - Manca sempre meno a Lazio - Empoli, partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Nel pre partita ha parlato anche Maurizio Sarri, dicendo la sua sul match del Castellani.

Le parole di Sarri prima di Empoli - Lazio

Nel pre partita di Empoli - Lazio Maurizio Sarri ha dichiarato a Dazn: "La magia bisogna ritrovarla in campo, fuori è più facile. Dobbiamo ritrovare diverse cose, gol e sicurezze. Va bene stare insieme fuori ma quello che conta è là dentro".

Sul giocare contro l’Empoli

"Giocare contro l’Empoli qui non è facile per nessuno. Li ho visti molto vivi e in buona salute. Sappiamo sarà difficile. Spero che la squadra trovi un po’ di umiltà che spesso ci è mancata e l'abbiamo pagata".

Sul ritorno da avversario ad Empoli

"Se sono cambiato non me ne sono accorto. Venire qui è una gioia. Un tifoso fuori mi ha detto 'Grazie per tutto quello che hai fatto'. Gli ho risposto che sono io in debito".