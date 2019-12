Tempo di lettura: < 1 minuto

BRESCIA LAZIO – L’entusiasmo dei tifosi biancocelesti è implacabile. La squadra di Inzaghi, fresca vincitrice della Supercoppa italiana, riprenderà gli allenamenti tra due giorni in vista del match di campionato contro il Brescia. La gara è in programma allo stadio Rigamonti il prossimo 5 gennaio, ma i laziali hanno già esaurito la disponibilità di biglietti per il settore ospiti.

Sold out al Rigamonti

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, i mille biglietti messi in vendita dallo scorso 23 dicembre sono andati esauriti. Un vero e proprio esodo, nonostante il freddo e la lunga distanza da coprire. Ancora una volta i laziali saranno il dodicesimo uomo in campo, in una sfida delicata e da vincere per non perdere contatto con le prime della classe.