LAZIO GRAN GALÀ – Il Gran Galà del Calcio è l’evento in cui vengono premiati i migliori giocatori del campionato italiano, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori e presieduto da Damiano Tommasi. La prossima edizione, la nona, si terrà il 2 dicembre presso il Megawatt Court di Milano e anche la Lazio spera di essere protagonista.

Le candidature

I biancocelesti infatti avranno contro Atalanta e Juventus per il premio nella categoria società. Dal punto di vista individuale invece, il gol di Immobile contro il Napoli del 18 Agosto 2018 è in gara come il più bello della stagione. Spiccano invece le assenze dei capitolini nelle categorie Portieri, Difensori, Centrocampisti e Attaccanti. Il dato stupisce visto e considerato che Milinkovic Savic è stato eletto miglior centrocampista della stagione 2018/2019.