LAZIO IMMOBILE MILINKOVIC – Per la Lazio che, con ogni probabilità, giocherà la Champions League il prossimo anno l’imperativo è uno: mantenere l’ossatura della squadra che è riuscita a raggiungere questo traguardo. Sono tanti i calciatori biancocelesti nel mirino delle squadre d’Europa, compresi Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic. Il primo è cercato da Carlo Ancelotti all’Everton, il secondo dal Real Madrid.

Lazio, Immobile e Milinkovic da blindare

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio vorrà blindare i suoi due talenti. Immobile ha già dichiarato di voler chiudere la carriera in biancoceleste, ha comprato casa a Roma e pare non avere intenzione di andare via. Dalla prossima stagione guadagnerà 4 milioni di base, ovvero la cifra raggiunta quest’anno con i bonus. Una cifra non male per un calciatore di 30 anni. Discorso diverso per Milinkovic che a 25 anni può ancora cambiare il suo futuro. La Lazio proverà a tenere botta agli assalti di squadre come il Real Madrid e il Manchester United, consapevole che la decisione spetterà solo al serbo. Adesso, però, potrà giocare la Champions con i biancocelesti; un incentivo in più per restare a Roma.

