Impallomeni: "La Lazio non può sbagliare, ora servono punti"

IMPALLOMENI INTERVISTA LAZIO- Stefano Impallomeni è intervenuto in un'intervista a TMW Radio, per dire la sua sulla Lazio e sulla ripresa della Serie A 2023/24 dopo la sosta per le Nazionali. Ecco le sue parole.

"La Lazio non può più sbagliare. Adesso i punti pesano. Adesso si rischia una bella crisi, non puoi più giustificare nulla. A settembre le prime partite ok, ci possono essere errori. Non ci si può far sorprendere ora. Dovesse non vincere sarebbe una sorpresa. Per rimetterti in carreggiata devi mettere a segno punti importanti ora. Ora serve fare la classifica. Per me per le romane saranno partite aperte ma le devono vincere".