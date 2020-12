Tempo di lettura: < 1 minuto

SIMONE INZAGHI LAZIO – L’operato di Simone Inzaghi non è mai stato messo in discussione, men che mai in questo avvio stagionale in cui il tecnico biancoceleste ha guidato i suoi alla conquista degli ottavi di finale di Champions League. Ora per il tecnico è arrivato il momento di sciogliere i dubbi riguardo un eventuale prolungamento del contratto, trovando un’intesa con il patron del club capitolino.

La situazione

Questa estate, durante il ritiro ad Auronzo di Cadore, c’era già stato un vertice tra Claudio Lotito e Simone Inzaghi riguardo il rinnovo. Il mister aveva preso tempo per riflettere sulla decisione. Come riporta il Corriere dello Sport, le parti stanno proseguendo il negoziato, con l’accordo che sembra poter arrivare proprio a ridosso delle feste natalizie. Del resto Simone è un punto di riferimento per squadra e tifosi e deve essere blindato. Il numero uno biancoceleste vuole stringere i tempi, soprattutto dopo la prestigiosa qualificazione ottenuta ed è pronto a venire incontro al mister. Aumento dell’ingaggio e rinnovo pluriennale o in alternativa un solo anno se il tecnico non vuole firmare a vita. Insomma, Lotito ha spianato la strada, ora la palla passa ad Inzaghi.

