ITALIA POLONIA LOMBARDO – Dopo la convincente vittoria in amichevole contro l’Estonia, l’Italia si prepara a scendere in campo in Nations League con la Polonia. La partita, in programma a Reggio Emilia, è un vero e proprio scontro diretto tra i biancorossi primi nel girone – a quota 7 punti – e gli Azzurri, attardati di una lunghezza. Attilio Lombardo, assistente del ct Roberto Mancini, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport pochi istanti prima del fischio d’inizio del match. L’ex giocatore della Lazio si è espresso anche su Francesco Acerbi, tornato in Nazionale dopo aver saltato l’ultima amichevole.

Lombardo su Acerbi

“Acerbi e Bastoni sono due giocatori che danno ampie garanzie, indipendentemente da chi affronteranno. Sono due giocatori fondamentali per il loro club, ma anche per la nostra Nazionale. Le scelte sono state fatte in base al loro andamento in campionato e il mister penso abbia scelto giusto.

