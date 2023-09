Immobile out in Italia-Ucraina, ecco i perché

Tempo di lettura: < 1 minuto

ITALIA UCRAINA IMMOBILE- Il capitano della Lazio (e della Nazionale) Ciro Immobile, non è rientrato negli undici titolari di Spalletti in Italia-Ucraina. Una gara che potrebbe essere decisiva nel percorso degli Azzurri a Euro 2024. Perché il CT ha rinunciato al suo bomber principe? Il motivo è squisitamente tattico.

Immobile in pancina in Italia - Ucraina , ecco i perché

Una prova non brillantissima, ma impreziosita con un gol. Fatto non trascurabile per un attaccante. Eppure, nonostante la fascia di capitano in Macedonia del Nord, Ciro Immobile si è seduto in panchina contro l'Ucraina. Il CT Spalletti gli ha preferito Raspadori.

I motivi? Il primo dovrebbe essere fisico. Il campo della Macedonia non era certo facile e la fatica è stata tanta. Meglio, dunque, non rischiare Immobile e lasciare spazio a Raspadori.

Il secondo motivo, quello sicuramente più interessante, è squisitamente tattico. L'Ucraina è una squadra che gioca spesso molto alta. Un tridente con Zaccagni-Raspadori-Zaniolo è certamente parso più versatile e veloce, in grado di sfruttare la velocità di manovra e gli errori in fase di posizionamento per il fuorigioco.

Non una bocciatura a Immobile, dunque, ma la necessità di avere un "falso nueve" come Raspadori rispetto a una vera prima punta come il capitano Ciro Immobile.

Martino Cardani