CORREA INFORTUNIO – Si avvicina la gara di sabato all’Olimpico, ore 15, tra Lazio e Atalanta. Tra chi è rimasto a Formello e chi sta tornando dagli impegni con le nazionali, mister Inzaghi dovrà scegliere gli 11 che affronteranno la “Dea” di Gasperini. Sotto la lente d’ingrandimento l’uomo da ritrovare, di fisico e di testa: il “Tucu” Correa.

Primo via libera

C’è da spazzare via il bacio alla traversa dal dischetto di Bologna e il fastidio al polpaccio che, durante tutta la settimana, ha tenuto in apprensione tutto l’ambiente biancoceleste. I segnali che arrivano dall’argentino sono positivi, ora nel mirino ci sono i bergamaschi, ma il secondo tour de force di stagione, con 7 gare in 23 giorni, è dietro l’angolo e la precauzione sulle condizioni di Joaquin regna sovrana.