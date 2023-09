Delio Rossi: "La Lazio non può fare a meno di Immobile"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO DELIO ROSSI INTERVISTA - Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, ha espresso la sua opinione sul momento vissuto da Immobile e sulla partita contro l'Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE ---> Buon compleanno a Muzzi e Giannichedda: gli auguri della Lazio

Delio Rossi: "Un punto importante per la Lazio con la più forte del girone"

Queste sono le dichiarazioni rilasciate da Delio Rossi a Tag24: "Con l'Atletico Madrid è stata una partita difficile, anche perché è molto rognoso da affrontare. Per la Lazio è importante aver iniziato con la più forte del girone e aver fatto un punto, non è normale che lo abbia fatto con un gol al 95’ del portiere, ma ben venga".

Su Immobile

"Penso che sia chiaro che i giocatori non sono eterni. Immobile penso che sarebbe stata un'anomalia se avesse ancora continuato con lo stesso ritmo degli anni passati. Questa è una cosa che la società doveva valutare, bisognava premunirsi mettendo in preventivo un possibile calo. Ma a parte questo, la Lazio non può fare a meno di Ciro, può essere aiutato o sostituito in alcuni casi, ma rimane sempre il grande bomber qual è. La squadra e la società devono aiutarlo a ritrovarsi".

Sul turnover

"Il turnover per forza di cose lo applichi quando giochi ogni tre giorni, devi avere una rosa di 22 giocatori. E’ giusto far tirare il fiato a Immobile, così Castellanos potrà cercare di mostrare le proprie qualità".