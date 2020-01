Tempo di lettura: < 1 minuto

JONY LAZIO SAMPDORIA – Non è un ruolo facile quello di vice Lulic e lo sa bene Jonathan Rodríguez Menéndez, meglio noto come Jony. Il capitano della Lazio garantisce quantità e anche qualche giocata di qualità sull’out di sinistra e sostituirlo senza far pesare la sua assenza non è una passeggiata. Da quando è arrivato a Roma lo spagnolo ha dovuto adattarsi a fare il quinto di centrocampo, ruolo mai ricoperto in carriera, e le difficoltà non sono state poche. Inzaghi comunque ha sempre mostrato fiducia nel ragazzo e ora questa fiducia sta portando i suoi frutti. Nella sfida di Coppa Italia contro la Cremonese il numero 22 è risultato il migliore in campo mettendo lo zampino in 3 dei 4 gol segnati dai biancocelesti.

Occasione dal primo minuto

A causa dell’assenza di Lulic per squalifica, sabato pomeriggio all’Olimpico Jony avrà la sua chance dal primo minuto. Come si legge sul Corriere dello Sport, l’esterno sinistro ha collezionato fin qui 8 presenze in campionato di cui solo una dall’inizio. Era la quinta giornata e la Lazio era ospite dell’Inter a San Siro. Fu suo l’errore in copertura sul gol partita segnato da D’Ambrosio e Inzaghi capì che doveva lavorare sulla sua fase difensiva. A distanza di mesi il giocatore sembra essere maturato ed ora è pronto prendersi la fascia sinistra contro la Sampdoria.