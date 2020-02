Tempo di lettura: < 1 minuto

COLUCCI LAZIO HELLAS VERONA INTERVISTA – Domani sera all’Olimpico andrà in scena la gara di recupero tra Lazio ed Hellas Verona. I biancocelesti sono reduci da una strabiliante vittoria per 5 a 1 rifilata alla Spal. I gialloblù, invece, arrivano al match dopo un pareggio ottenuto contro il Milan. Della gara ha parlato il doppio ex Leonardo Colucci a Radio Sportiva. Ecco le sue parole.

Verona squadra difficile da battere

“La vittoria della Lazio è tutt’altro che scontata. Affronterà una squadra in salute e in fiducia, che pratica un buon calcio sia con le piccole che con le grandi. Questa spensieratezza del Verona può causare problemi ai biancocelesti. Anche perché quella gialloblu è una piazza che trascina: c’è grande entusiasmo nella tifoseria e questo spinge la squadra a fare un campionato sempre più in crescendo. Ci sono tutti i presupposti per vedere una bellissima partita. La Lazio non ha ancora la pressione di nessuno addosso. Comincerà a sentirla quando si inizierà a parlare seriamente dei biancocelesti come antagonisti della Juventus nella lotta Scudetto”.

