Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INZAGHI CLASSIFICA – Ulteriore balzo in avanti in classifica per la squadra di Simone Inzaghi, uscita vittoriosa ieri sera dal match contro il Napoli. La Lazio prosegue il suo cammino asfaltando gli avversari. Ieri i bianocelesti hanno ottenuto una vittoria sofferta, ma fondamentale.

Il sogno di Inzaghi

Superato Sven Goran Eriksson, Simone Inzaghi, da vero condottiero, continua a spingere sull’acceleratore e a trascinare i propri calciatori in un sogno. Favoriti da un grande gioco di squadra e da un grande momento di forma la Lazio si proietta al vertice della classifica, provando ad infastidire Juventus e Inter. Subito dopo la decima vittoria ottenuta contro il Napoli, i biancocelesti hanno potuto beneficiare del passo falso commesso dall’Inter a San Siro contro l’Atalanta (1-1). Come riporta il Corriere dello Sport, nel match giocato ieri sera a Milano c’è stato peraltro un grave errore di Rocchi e Irrati, che non hanno concesso un rigore all’Atalanta. Ora la Lazio è a 4 punti dai nerazzurri con una partita da recuperare (Lazio-Verona). Per quanto riguarda il discorso Juventus, invece, affronterà la Roma questa sera nel big match all’Olimpico. Inzaghi e i suoi sperano in un ulteriore passo falso delle dirette concorrenti e continuano a sognare. Il mister biancoceleste sta provando a mettere in difficoltà Conte e Sarri. La Lazio, con il 20° gol di Immobile in Serie A festeggiato i suoi 120 anni nel migliore dei modi ed ora non sembra volersi fermare più.