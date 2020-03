Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CORONAVIRUS SERIE A – Nonostante l’emergenza legata al coronavirus, la Lazio vuole ripartire. Claudio Lotito non vuole saperne di aspettare fino al 4 aprile dare nuovamente il via allenamenti. Da giorni si batte in Lega per ottenere consensi, trovando pareri discordanti. Ma lui ha un piano sicuro per far ricominciare gli allenamenti a Formello in vista di una possibile ripartenza della Serie A a maggio. La data prevista per la ripresa degli allenamenti, che in un primo momento sarebbe dovuta essere domani, ora è posticipata a giovedì.

Il piano della Lazio

Come riporta il Corriere dello Sport, la società e la squadra hanno discusso sulla possibilità di riprendere a lavorare sul campo. In questi giorni, infatti, si è tenuta una conference call tra i membri della società biancoceleste per prendere delle decisioni. I calciatori si sono detti pronti a ripartire. Per poter assicurare una situazione adeguata al momento, Ivo Pulcini, direttore sanitario della Lazio, ha preparato un programma di allenamento che coinvolgerebbe dei mini gruppi di 7-8 giocatori. Nello specifico, a Formello si entrerebbe solo dopo aver controllato la temperatura e la squadra lavorerebbe suddivisa in due gruppi. Un gruppo eseguirebbe l’allenamento la mattina e l’altro nel pomeriggio. Inoltre, ogni gruppo sarebbe seguito da un solo allenatore tra Inzaghi, Farris e i vari collaboratori. Stesso discorso anche per la palestra, che diventerebbe accessibile ai giocatori secondo turni ben precisi. La doccia, invece, dovrebbe esser fatta e a casa e i luoghi verrebbero continuamente igienizzati. Si aspetta la decisione finale, ma la Lazio vorrebbe tornare in campo.

