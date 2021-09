Lazio in stile USA: 30 mila all’Olimpico con un grande spettacolo pre-partita

- Advertisement -

LAZIO STADIO DERBY – Una festa per i tifosi, uno spettacolo per cancellare i brutti ricordi degli stadi vuoti e per celebrare il ritorno dei sostenitori nel derby di Roma.

Lazio-Roma, lo spettacolo dei tifosi per il derby della Capitale

Come riporta il Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito ha organizzato un vero e proprio concerto all’interno dello Stadio Olimpico. I cancelli infatti saranno aperti alle 15:30 per consentire ai tifosi di assistere alla musica dei Dire Straits Legacy, band inglese. Il tutto inizierà alle 16 e non andrà avanti per più di mezz’ora, salvo poi gli ultimi 5 minuti prima della partita dove i DSL suoneranno un ultimo pezzo. In più, grazie ad un accordo con la Compassion Italia Onlus, la Lazio scende in campo anche per aiutare i più bisognosi. Infatti durante tutte le partite dei biancocelesti sarà possibile donare cibi non deperibili per le persone in difficoltà in uno dei quattro punti di raccolta allestiti all’esterno dello Stadio Olimpico. Per concludere, come di consueto, entrerà con l’aquila Olympia ed il suo falconiere una bambina vittima di violenza della casa di accoglienza di Suor Paola.

