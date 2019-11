LAZIO LECCE CONVOCATI – Fischio d’inizio alle ore 15,00 per Lazio-Lecce. Lo stadio Olimpico si appresta a vivere un grande pomeriggio di calcio nel quale i biancocelesti vorranno superare la formazione di Liverani per conquistare il quarto successo consecutivo in campionato. Ecco i convocati del mister Simone Inzaghi

I convocati

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Vavro

Centrocampisti: André Anderson, Berisha, Cataldi, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile