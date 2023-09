Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MONZA IMMOBILE LOTITO - Pochi istanti prima dell'inizio di Lazio - Monza, Ciro Immobile è stato premiato in sul prato dell'Olimpico dal presidente Claudio Lotito per aver raggiunto il traguardo delle 300 presenze in biancoceleste.

300 presenze con la Lazio, Lotito premia Immobile