LAZIO PARMA CONVOCATI – Domani sera alle 20:45, la Lazio affronterà il Parma nel posticipo valido per la quarta giornata di Serie A. Il tecnico dei ducali D’Aversa ha diramato la lista dei convocati per il match dell’Olimpico. Questa li lista completa: out gli infortunati Kucka e Grassi.

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Hernani Jr, Kulusevski, Scozzarella;

Attaccanti: Cornelius, Gervinho, Karamoh, Inglese, Sprocati.