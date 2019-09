LAZIO PARMA CONVOCATI – Tutto pronto per la gara di stasera all’Olimpico contro il Parma: la Lazio, dopo i ko con Spal ed in Europa col Cluj, deve tornare a vincere. Intanto, mister Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per il match, valido per la quarta giornata di campionato.

I convocati

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile