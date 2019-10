LAZIO TORINO STADIO TIFOSI – Dopo le trasferte di Glasgow e di Firenze, la Lazio torna in campo questa sera con la sfida casalinga contro il Torino. Se lontano dall’Olimpico i sostenitori biancocelesti hanno accompagnato in massa la propria squadra e spinto i giocatori con il loro tifo, non accadrà lo stesso stasera. Più o meno 3.000 i biglietti venduti a cui vanno aggiunti i circa 20.000 abbonati per un totale che, fino a stasera, difficilmente raggiungerà i 25.000.

Un Olimpico semivuoto

Mancherà così il dodicesimo uomo in campo. Ma non è una novità in partite come questa. Come riporta il Corriere dello Sport, gli uomini di Inzaghi dovranno trovare dentro sé stessi le motivazioni giuste per una partita che resta fondamentale. I capitolini devono dare continuità ai propri risultati e la spinta dei tifosi serve a tirar fuori quel qualcosa in più. È vero, durante la settimana è più difficile trovare il tempo per andare allo stadio, ma per stasera ci si aspettava una risposta maggiore.