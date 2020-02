Tempo di lettura: 4 minuti

LAZIO SPAL FORMAZIONI CRONACA – Chiuso il calciomercato, la testa torna al campionato. E la Lazio dimostra subito di non essere stata scalfita da voci o pressioni. La squadra di Simone Inzaghi gioca un calcio straripante ed archivia la pratica Spal con un sonoro 5-1. Nel primo tempo doppiette per Immobile (un gol da cineteca) e Caicedo. Nella ripresa trova la rete anche Adekanye, prima del sigillo della bandiera ospite siglato da Missiroli. Lazio Spal, di seguito le formazioni e la cronaca del match.

Lazio Spal

Lazio-SPAL

Serie A TIM 2019-2020, 22ª giornata

Stadio Olimpico di Roma – domenica 2 febbraio, ore 15:00

Le formazioni ufficiali di Lazio Spal

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Silva, Vavro, Marusic, Parolo, Minala, D. Anderson, A.Anderson, Lukaku, Jony, Adekanye

Allenatore: Simone Inzaghi

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Felipe, Bonifazi; Strefezza, Castro, Missiroli, Dabo, Reca; Floccari, Di Francesco.

A disposizione: Letica, Thiam, Vicari, Zukanovic, Salamon, Valdifiori, Murgia, Tunjov.

Allenatore: Leonardo Semplici.

Gli arbitri di Lazio Spal

ARBITRO: GIUA

ASSISTENTI: SANTORO – VILLA

IV UOMO: VOLPI

VAR: GUIDA

AVAR: FIORITO

I marcatori di Lazio Spal

65′ – Gol della Spal – Missiroli rende il passivo meno amaro: azione personale, serpentina in area e destro a fil di palo, 5-1!

58′ – Goool della Lazio – Olimpico in festa per il primo gol in Serie A di Adekanye! Milinkovic serve sulla corsa Lazzari, che crossa basso per il numero 34: facile tap-in a porta vuota, 5-0!

38′ – Poker della Lazio – E’ una Lazio stratosferica. Azione spettacolare dei biancocelesti, iniziata con un velo di Immobile che poi scambia il pallone due volte con Caicedo, prima di servirgli l’assist vincente. Conclusione di destro sotto la traversa, 4-0!

29′ – Tris della Lazio – Immobile, che poesia! Lazzari lo lancia in contropiede, Ciro è costretto ad allargarsi. Dal limite dell’area, sulla destra, Berisha esce per pressarlo, il numero 17 lo elude e lo beffa di pallonetto! Palo, gol! 3-0!

16′ – Raddoppio della Lazio – Gol della Lazio, micidiale in contropiede. Caicedo lancia Luis Alberto, in un 2vs2. Lo spagnolo allarga per Lazzari che calcia a botta sicura, ma colpisce il palo! Caicedo, bravo a seguire l’azione, ribadisce in rete sulla respinta! 2-0!

3′ – Gol della Lazio – Immobile porta subito avanti gli aquilotti. Azione di calcio d’angolo, Luis Alberto batte, Lulic spizza di testa per il bomber che sul secondo palo piazza un piattone sotto la traversa! 1-0!

Gli ammoniti

80′ – Ammonito Missiroli (Spal)

59′ – Ammonito Di Francesco (Spal)

43′ – Ammonito Milinkovic (Lazio)

Le sostituzioni

75′ – Valdifiori per Castro (Spal)

72′ – Vavro per Radu (Lazio)

70′ – Murgia per Dabo (Spal)

67′ – Zukanovic per Felipe (Spal)

61′ – Jony per Lulic (Lazio)

48′ – Adekanye per Caicedo (Lazio)

La cronaca del match

90′ – Finisce qui la partita

86′ – La Lazio ha ancora voglia di correre: Luis Alberto lancia Immobile in contropiede, tiro da dentro l’area, Berisha si salva in angolo

80′ – Ammonito Missiroli: fallo tattico su Adekanye

76′ – Bastos! Proiezione offensiva e gran destro, palla a lato di poco!

72′ – Ultimo cambio Lazio: Vavro prende il posto di Radu

67′ – Cambio Spal: Zukanovic e per Felipe

65′ – Gol della Spal, a segno Missiroli! 5-1

61′ – Secondo cambio nella Lazio: fuori Lulic dentro Jony

59′ – Ammonito Di Francesco

58′ – Goool della Laziooooo! In rete anche Adekanye, su assist di Lazzari. 5-0!

50′ – Subito Adekanye! L’attaccante a tu per tu con Berisha, ma calcia addosso al portiere

48′ – Primo cambio per la Lazio: fuori Caicedo, dentro Adekanye

46′ – Si riparte senza cambi

Il primo tempo

45’+2 – Finisce il primo tempo

45′ – 2 minuti di recupero

43′ – Ammonito Milinkovic per fallo su Floccari

38′ – Poker Lazioo! Gol di Caicedo, assist di Immobile. 4-0!

33′ – Traversa della Lazio! Cross di Lulic per Caicedo, colpo di testa a botta sicura e sfera sulla traversa a Berisha battuto!

31′ – Palo della Spal: Castro calcia da dentro l’area, Strakosha salvato dal montante

29′ – Goool della Lazio! Ancora Immobile, una prodezza straordinaria! 3-0!

27′ – Pericolo Spal: gran tiro di Castro da dentro l’area, Strakosha para a mano aperta!

25′ – Milinkovic svetta di testa in area, riparte la Lazio

24′ – Spinta di Leiva su Strefezza, punizione per la Spal sulla trequarti

20′ – Felipe a terra, pallonata sul volto: gioco fermo

19′ – Lazio straripante! Immobile se ne va sulla sinistra, mette in area per Lazzari che piazza di destro: Berisha respinge con i pugni!

18′ – Immobile, subito occasione per il tris! Berisha, in uscita bassa, lo anticipa!

16′ – Raddoppioooo Laziooooo! Felipe Caicedo ribadisce in rete dopo il palo di Lazzari! 2-0!

10′ – Spal più propositiva, la Lazio attende bassa. Giro palla dei ferraresi che non disdegnano la conclusione verso la porta di Strakosha

8′ – La Spal trova il pareggio con Floccari, sempre su azione di corner. Ma l’arbitro annulla tutto per una spinta dello stesso attaccante

3′ – Goooool della Lazio: Immobile la sblocca subito, assist di Lulic, 1-0!

2′ – Subito gioco fermo: Caicedo a terra dopo un contrasto aereo con Bonifazi. Il panterone si rialza dopo qualche secondo

1′ – Si parte in un’atmosfera fantastica: 40mila gli spettatori, lo stadio è un tripudio di bandiere. Primo pallone dei capitolini

Il pre partita

– Suor Paola riceve un riconoscimento da parte del presidente Claudio Lotito: i ragazzi della So.Spe oggi sono ospiti sulle tribune dell’Olimpico

– Lo stadio Olimpico ricorda Kobe Bryant: video sui maxi-schermi, caloroso applauso di tutto l’impianto per un campione che rimarrà nel ricordo di tutti gli sportivi.

Dettagli Data Ora League Stagione Match Day 2 Febbraio 2020 15:00 15:00 Serie A 2019-2020 22

Stadio Olimpico Roma Piazzale del Foro Italico, 00135 Roma RM, Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.