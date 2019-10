LAZIO ATALANTA INZAGHI – Alla vigilia della partita di domani pomeriggio contro l’Atalanta, Inzaghi ha deciso di spostare l’allenamento della squadra in sala proiezioni. Il tecnico, con il suo staff, ha mostrato ai calciatori le immagini della finale di Coppa Italia vinta contro la squadra di Gasperini. I bergamaschi sono pronti per prendersi la rivincita, ma la Lazio sta preparando la gara meticolosamente per non farsi sorprendere dal Papu & compagni.

I video

Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi ha fatto vedere ai suoi le immagini sia di Lazio-Atalanta del 5 maggio scorso persa per 3 a 1, sia quelle della finale di Coppa Italia vinta grazie alle reti di Milinkovic e Correa. L’allenatore ha voluto sottolineare l’importanza di non avere cali di concentrazione, come in occasione dell’ultimo precedente all’Olimpico tra le due formazioni, e di giocare con aggressività su tutti i palloni fino al novantesimo. Il tecnico piacentino ha studiato l’Atalanta nei minimi dettagli, durante la sosta Nazionali, per far arrivare pronta la squadra alla ripresa dei giochi di domani.